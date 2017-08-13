陳妍希黑髮染橘！網傻眼「還我女神」本尊神回

陳妍希換全新髮型，一改招牌黑髮，換亮橘新髮色。（圖／取材自陳妍希微博）

「國民女神」陳妍希升格當新手媽媽，神速瘦回少女身材，擁有鉛筆腿與纖細手臂，身形甚至比產前還瘦，陳妍希產後復出，亮麗模樣更像少女，特別的是，陳妍希近日一改招牌黑髮，換亮橘新髮色，全新髮型驚豔粉絲，還有人直呼：「還我女神」，不過也釣出陳妍希本尊神回應。

陳妍希出道以來頂著氣質黑髮，近日她突破招牌髮色，把頭髮染成亮橘色，並自稱是「橘髮魔女」，陳妍希並在微博寫下：「已放飛抓不回來的自我，陳妍希我們來了，妳別跑」，陳妍希還不忘為自己的綜藝節目《我們來了》宣傳。

不過粉絲看到陳妍希髮色轉換，當下還有點不適應，留言直呼「那個是誰？」、「怎麼像孫悟空啊」，也吸引陳妍希親自回應「你很有眼光」。陳妍希很喜歡新髮型，當她看到粉絲直呼「你還我女神」，陳妍希則逗趣說：「你放棄吧！髮型師被我抓走了」。

(中時電子報)