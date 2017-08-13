當不成英國王 查爾斯可望攝政

英國女王伊莉莎白二世（左）與長子查爾斯6月21日出席上議院的開議儀式。（圖/美聯社）

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）曾誓言，有生之年絕不會宣布退位。自從1936年不愛江山愛美人的愛德華八世（Edward VIII）為了辛普森夫人（Wallis Simpson），毅然放棄王位，轟動全世界後，「退位」這兩個字在英國王室已成了禁忌。

照目前看來，女王的誓言並沒有改變的跡象。

不過，據英國《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，如今女王已超過90歲，而96歲的夫婿菲立普親王（Prince Philip）上個月已選擇退休。據說王室正在研擬計畫，一旦開始執行，68歲的王儲查爾斯王子（Prince Charles）將接下國王的一切職責，但沒有國王的頭銜。

英國王室消息來源透露，女王告訴圈內核心人士，要是她95歲時仍在位，將會動用攝政法，賦予長子查爾斯一切權力。

一些英國高層官員明確表示，正循序漸進，準備權力轉移。而他們都證實，查爾斯的確有可能帶頭攝政。

而一名英國王室內務府前資深成員說，女王盡忠職守，想要確保自己交棒前，為國為民做了一切努力。她自知年事已高，想要確保交棒時候到來時，一切能無縫接軌。

(中時電子報)