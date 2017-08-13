當不成英國王 查爾斯可望攝政
英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）曾誓言，有生之年絕不會宣布退位。自從1936年不愛江山愛美人的愛德華八世（Edward VIII）為了辛普森夫人（Wallis Simpson），毅然放棄王位，轟動全世界後，「退位」這兩個字在英國王室已成了禁忌。
照目前看來，女王的誓言並沒有改變的跡象。
不過，據英國《每日郵報》（Daily Mail）12日報導，如今女王已超過90歲，而96歲的夫婿菲立普親王（Prince Philip）上個月已選擇退休。據說王室正在研擬計畫，一旦開始執行，68歲的王儲查爾斯王子（Prince Charles）將接下國王的一切職責，但沒有國王的頭銜。
英國王室消息來源透露，女王告訴圈內核心人士，要是她95歲時仍在位，將會動用攝政法，賦予長子查爾斯一切權力。
一些英國高層官員明確表示，正循序漸進，準備權力轉移。而他們都證實，查爾斯的確有可能帶頭攝政。
而一名英國王室內務府前資深成員說，女王盡忠職守，想要確保自己交棒前，為國為民做了一切努力。她自知年事已高，想要確保交棒時候到來時，一切能無縫接軌。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。