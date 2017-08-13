CNN票選突搥！民宿協會嚴正聲明
針對CNN票選「十大違法民宿」及陸客在高雄入「民宿」遭針孔偷拍，中華民國民宿協會全國聯合會總會提出嚴正聲明指出，報導中所稱住宿點，實為日租型套房而非民宿，籲媒體多求證了解民宿與日租套房差別，並勿影響合法民宿業者形象。
中華民國民宿協會全國聯合會指出，合法民宿業者支持取締違法旅館、民宿及日租套房等旅宿業，但「請勿把非法旅館與非法日租套房與合法民宿綁在ㄧ起」，民宿業者「沈默不代表默認」，並強調現今民宿業者經經營的很辛苦，也在努力善盡己職接待好每位國內外旅客，以期創造臺灣觀光亮點，故請媒體更正錯誤報導！
(工商)
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