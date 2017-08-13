十大渣男磁鐵女星 最悲情的不是王心凌是她
古人常說「水人沒水命(台語)」，在美女如雲的演藝圈中，似乎能印證這句話，不少女星因為碰到渣男，美好光陰葬送外，還因家醜鬧上新聞版面，DailyView網路溫度計調查出十大苦情女星，王心凌僅排第三名。
排名第3的王心凌是公認的渣男磁鐵女星，曾被過去幾任男友傷害，其中范植偉爆出王心凌的初夜不是給他，毀了女方清純形象，堪稱第一渣男，再來歐定興也跳出表示不是他，「處女疑雲」流傳演藝圈，後和姚元浩交往，被冠上小三封號，分手後再惹私密照風波，雙方因此鬧翻，讓粉絲都心疼她的感情遭遇。
謝金燕除了和父親「豬哥亮」恩怨受矚目外，還有8年前未婚生子一事，因為孩子的父親身分成謎，因此外界都很想知道會是誰，其中台語歌王「楊宗憲」可能性最大，不過遭到他否認，但謝金燕這幾年來獨自養育兒子長大，也沒交男友，讓圈內許多好友感到非常心疼，排名第二。
至於排名第一的就是小禎(胡盈禎)，和整型名醫李進良結婚後，因男方風流成性，花邊新聞不斷，讓一再忍耐的小禎也忍不住帶著女兒分居，直到今年才感情回溫，不過李進良又被拍到與緋聞對象「田欣」同遊曼谷，剪不斷理還亂關係，讓外界霧裡看花。
其他悲情女星依序是韋汝、陳孝萱、許瑋甯、洪欣、吳綺莉、張曼玉、梁若施。
(中時電子報)
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