靜宜大學EMBA半程馬拉松 挑戰自我創出佳績
由靜宜大學EMBA校友會主辦的「靜宜大學EMBA半程馬拉松」，吸引來自全國各地超過2000名愛好路跑的民眾參加：靜宜歷屆校友也返校參加一年一度的運動盛會，充分感受大肚山與靜宜校園美景中，挑戰自我創出佳績，跑出健康與幸福。
靜宜大學副校長王俊權與管理學院院長蔡學章，歡迎全國愛好路跑選手及靜宜校友參賽，勉勵選手發揮馬拉松精神，不畏艱難、不斷精進、突破自我。靜宜EMBA校友會理事長江哲明指出，透過路跑活動，選手運動強身、放鬆身心靈、提升生活品質，並激發社會正面能量。
靜宜大學半程馬拉松賽事，採半程「勇腳組」與5公里「健康組」，今年吸引不少小朋友與外籍人士參賽！路線隨山坡起伏，考驗跑者體力及耐力；沿途美景及加油團隊熱情吶喊，為跑者打氣，熱鬧非凡！
主辦單位指出，今年榮獲女子5公里組第六名的臺中市忠孝國小組長紀孟春說，路跑成為她生活很重要的一環，能抒解壓力認識跑友，透過彼此交換心得中，獲得成就感，鼓勵大家多多參加路跑行列。
靜宜歷屆校友也特別返校參加路跑，已連續3年參與EMBA路跑的校友楊弘吉表示，藉由路跑培養運動習慣，參與賽事能超越自我、挑戰極限；在熟悉校園美景中參賽，是很棒的經驗。台中市體育總會長青田徑委員會組長林奇宏說，路跑能增進身體健康，邀請更多喜愛運動的朋友參與路跑。
(中時)
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