MLB》國民不妙 強打哈波傷退被扛下場
國民在國聯東區毫無敵手，早早在坐等季後賽開打，然而他們今(13日)對戰巨人時，卻碰到最不願見到的情形，國民強打哈波(Bryce Harper)在首局踏上一壘時左腳滑了一下，不慎傷到左膝，最後還得由球隊人員扛下場，看起來有些不樂觀。
哈波1下擊出右邊方向滾地球，奮力朝一壘衝刺，而或許是剛下過雨，場地有些濕滑，哈波踏上一壘瞬間，左腳向前滑了一下，左腳打直的又接觸了1次地面，隨後整個人向前摔倒在地。哈波當下表情痛苦的抱著左膝，無法自行走下場，還得由球隊人員協助。
目前哈波傷勢情況不明，但從他的反應來看，很可能傷得不輕。他傷前出賽105場，繳打擊率3成27、上壘率4成20、長打率6成16成績，另有29轟和87分打點，頗有問鼎生涯第二座年度MVP的氣勢。但若哈波傷得嚴重，不僅奬可能拿不到，還不能打季後賽的話，對國民肯定是重傷害。
(中時電子報)
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