北市高中職班級人數從36人降為35人 教團籲國立及其他縣市跟進
因為少子女化衝擊，今年高中職招生嚴重供過於求，總缺額達10萬人。全國教育產業總公會及全國高級中等學校教育產業公會今天表示，台北市決定明年調降班級人數，公立高中職每班學生人數上限從36人降低至35人，私校從50人逐年調降至45人，他們要求教育部及各地方政府應比辦理。
根據教育部統計資料，今年全國高中職核定招收25.4萬人，但只有18.1萬人報名，缺額逾7.5萬人，最後因部分上榜者放棄，僅15.2萬人報到，總缺額逾10萬人，各校平均只招到6成學生。
今年台北市公私立高中職招生，公立高中職平均招到9成多學生，但私立高中只招到35％、私立高職招到30％、進修部更只招到6.3％學生。
台北市教育局8月9、10日舉辦公私立中等學校校長會議，教育局提出方案，為因應少子女化衝擊，明年公立高中職每班學生人數上限從36人降低至35人，私校從50人逐年調降至45人。
反觀教育部主管的國立高中職及其他直轄市立高中職，截至目前為止，其核定106學年度公立高中每班依舊是40人、公立高職每班38人，私立高中職每班50人！
全教產及全中教今天發布新聞稿指出，108學年12年國教高中職新課綱課程正如火如荼規劃籌備中，降低班級人數可提昇教育品質，也有助達成總綱所揭櫫「成就每一個孩子----適性揚才…」的理念願景落實，台北市已著手準備，教育部主管的國立學校及各縣市主管的高中職應該要跟進減低班級人數，以提升教育品質。
(中時)
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