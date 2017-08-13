疊杯神童！　8歲張瑜庭盼再刷世界紀錄

現年8歲的張瑜庭是3項疊杯世界紀錄保持人，有「台灣疊杯小甜心」的稱號，張瑜庭在基隆市正濱國小表演完疊杯技巧後，表示將在11月前往新加坡赴賽，期許再刷新自己的世界紀錄。（張穎齊攝）

現年8歲的張瑜庭是3項疊杯世界紀錄保持人，有「台灣疊杯小甜心」的稱號，張瑜庭在基隆市正濱國小表演完疊杯技巧後，表示將在11月前往新加坡赴賽，期許再刷新自己的世界紀錄。（張穎齊攝）

年僅8歲的3項疊杯世界紀錄保持人張瑜庭，4歲便開始苦練疊杯技巧，去年就拿下世界冠軍紀錄，有「台灣疊杯小甜心」的稱號，並受邀到正濱國小參加「2017基隆市競技疊杯友誼賽」，在現場展開高超的疊杯技術，技驚四座，而在賽後張瑜庭也信心滿滿地說「還要再刷新自己的紀錄！」

「超快超厲害！」現場大小朋友看著張瑜庭「神乎其技」的疊杯速度，紛紛驚呼不可思議，掌聲也此起彼落。張瑜庭在秀完一段花式疊杯後，也不吝於和大家分享她的妙手絕活。

「技巧就是穩疊快收。」張瑜庭表示，疊上去時要看好杯子並疊穩，不要太大力，手也不要提太高，避免會浪費時間，而下收時的力道要放輕，才能收得快。

張瑜庭說，之所以會想學疊杯，是因為很小時候就看著哥哥在玩，於是她4歲就開始跟著學，直到6、7歲時發生瓶頸，因為當時出現收杯不順的情況，讓她想要放棄，但最後還是堅持必須每天練習，終於才抓到訣竅，克服挫折。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳指出，張瑜庭就讀新北市昌平國小，是目前3項7–8歲女生組的世界紀錄保持人，包含3–3–3 項目1.804秒、3–6–3項目2.332秒、Cycle項目6.546秒，在校功課也極好，是文武全才。

張瑜庭並不滿足於現狀，她表示將在11月時參加新加坡舉辦的亞洲賽，且已經好設定目標，希望達到3–3–3 項目1.73秒、3–6–3項目2.2秒、Cycle項目6秒，期許再次刷新自己的世界紀錄。

議員藍敏煌表示，藉由此次活動邀請到張瑜庭小朋友來展現競技疊杯的魅力，希望可以讓其他孩子在暑假期間有不一樣的學習，繼而培養出更多的基隆人才，為台灣爭光。

(中時)