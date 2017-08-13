黑嘉嘉 陳詩淵 獲世界混雙圍棋最強戰季軍

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行第2天的決賽，台灣組合黑嘉嘉與陳詩淵持黑5目半勝日本藤澤里菜和羽根直樹獲第3名。

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行第2天的決賽，台灣組合黑嘉嘉與陳詩淵持黑5目半勝日本藤澤里菜和羽根直樹獲第3名。

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行第2天的決賽，台灣組合黑嘉嘉與陳詩淵持黑5目半勝日本藤澤里菜和羽根直樹獲第3名。

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行第2天的決賽，台灣組合黑嘉嘉與陳詩淵持黑5目半勝日本藤澤里菜和羽根直樹獲第3名。

黑嘉嘉7段和陳詩淵9段12日首戰南韓崔精7段、朴廷桓9段失利，但在13日的第3名爭奪賽中重振旗鼓，打敗日本隊強敵藤澤里菜3段和羽根直樹9段組合，贏得第3名。

(中時)