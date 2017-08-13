基隆青年創意營開跑　籲學子做驕傲的基隆人

基隆市政府昨日在崇右影藝科技大學舉辦「2017第二屆基隆青年創意營」，吸引許多來自全台各地的優秀年輕人，一同為基隆提出想法及建議，盼扭轉基隆。（基隆市政府提供）

基隆市政府昨日在崇右影藝科技大學舉辦「2017第二屆基隆青年創意營」，吸引許多來自全台各地的優秀年輕人，一同為基隆提出想法及建議，盼扭轉基隆。（基隆市政府提供）

基隆市政府昨日在崇右影藝科技大學舉辦「2017第二屆基隆青年創意營」，市長林右昌（中）期許青年們一起投身為基隆打拼，盼基隆重返「台灣頭」的光輝。（基隆市政府提供）

「讓基隆重返台灣頭！」基隆市政府昨日在崇右影藝科技大學舉辦「2017第二屆基隆青年創意營」，募集了許多對基隆擁有熱情與想法的年輕人齊聚一堂，藉由活動發揮創意，來開拓基隆未來的可能性。市長林右昌出席表示，希望學子們透過活動更加認同這片土地，不僅做一個驕傲的基隆人，更讓基隆可以重返「台灣頭」的光輝。

「身為基隆人，應該為基隆找出路！」就讀台北大學的簡俊榮表示，他之所以參加青年創意營，就是因為自豪是基隆人，他認為自己有義務知道基隆的未來是什麼，藉由營隊中與同儕及市府團隊的互動，希望替基隆找出路。

另1名營隊成員鄭令婕則說，她雖然現在就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，但從小在台灣長大，對基隆也有非常大的期待，建議能夠整頓環境，讓台北到基隆的交通更加便捷，再透過觀光巴士串聯全市各景點。

林右昌表示，基隆是台灣最早接觸國際化的城市之一，也是大家眼中的海洋城市，相信經過2天的營隊後，大家會對基隆更加認同，市府期許有更多青年能參與，投身於讓基隆再生翻轉的使命中。

研考處指出，許多學員的論述都具有創意，例如以西班牙文化為基底，將老屋改建為西方文化工作坊，以及成立基隆影音作品文創資源中心，透過影片拍攝來進行基隆行銷等，這些點子都是可以成為讓基隆進步的動力。

研考處表示，今年是基隆市第2度舉辦青年創意營，主題為「基隆未來，缺的就是你」，為了讓更多年輕人可以表達自己的意見，今年創意營參加人數上調至70人，藉此吸引全台各地的優秀青年，一同為基隆打拼。

(中時)