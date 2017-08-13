「畫蝦大師」蔡俊章 個人水墨畫展至9月3日
前警政署副署長蔡俊章2015年卸任公職後，仍持畫筆潛心創作，在藝文界中更有人稱「畫蝦大師」，在台灣展出超過百幅水墨畫展，以風格獨特的「蔡氏墨蝦」最為稱道；即日起至9月3日舉辦「揮墨成趣」個人水墨畫展，展出作品有山水、魚蝦及花鳥等3類。
據悉，蔡俊章從警期間，偵破陸正、張錫銘等重大刑案，允文允武，替嚴肅的警界帶來一股藝術氣息。蔡俊章說，畫者心隨筆走，是一種心情、一種聲音，更是人格的投影與生命銘刻。
作品中襯托出蔡俊章的從警各時期的心境，包含喜歡、煎熬、困頓、榮譽、成就感等，每一幅畫作都不只是由某一個圖形、某一處山水、某一幢房屋、某一片花草所構成，而是由某一個念頭、某一個靈感、某一個轉瞬即逝的想法堆積而來。
(中時)
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