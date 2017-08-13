台鐵台北車站 旅客跳軌遭莒光號列車撞及

今七堵開往潮州方向513次莒光號，於台北站11時19分第5股軌道進站時，第5車位置有旅客突然從月台跳下，列車煞車不及撞及。（台鐵提供）

台鐵指出，今七堵開往潮州方向513次莒光號，於台北站11時19分第5股軌道進站時，有旅客突然從第5車位置的月台上跳下，列車煞車不及撞及，經鐵路警察蒐證處理後，已於11時49分通知列車司機放行。

台鐵指出，一名傷者送醫。影響所及，除了旅客改乘1161次，計影響4列、延誤20分鐘、旅客1360人。

(中時)