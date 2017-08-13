全台炎熱 台北恐飆上37度

今日各地高溫炎熱，大台北地區有37度高溫出現的機率。 (圖/中央氣象局)

氣象局表示，今日各地高溫炎熱，目前大台北地區高溫已達36度，並有37度高溫出現的機率，花東縱谷亦有36度以上高溫出現的機率。氣象局提醒，民眾應多注意防曬，並多補充水分以預防中暑。

今日全台各地高溫方面，台北站在11時35分出現36.2度、板橋站在11時33分測得35.9度、宜蘭站在11時36分測得33.8度、新竹站在11時21分測得33.6度、台南站在11時28分測得33度、恆春11時29分測得33度。

今天是周日，又適逢好天氣，不少民眾會選擇外出遊玩。氣象局也提醒，大台北地區可能出現37度高溫，民眾應注意防曬和補充水分，避免中暑。

(中時)