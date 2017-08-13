熱呼呼！新北市連續7天高溫警戒

環保局灑水車針對高溫路面進行降溫作業。（葉書宏翻攝）

今（13）日大台北地區受到熱島效應及下沉增溫影響，天氣依然是晴朗炎熱，連續多日高溫皆達37度以上，今日更將挑戰38度的高溫，新北市政府提醒市民注意防曬、多補充水分以預防中暑；為加強防範市民熱傷害，新北市政府於上午11時持續啟動高溫警戒措施。

由環保局運用回收水擴大灑水路面，社會局加強獨居老人與街友關懷、勞工局加強戶外勞動稽查與防熱宣導，衛生局強化醫院與到院前緊急救護熱傷害患者醫療照護，並同步進行長照中心個案訪視。

新北市政府自7日起已連續7日啟動防熱機制，統計至12日的執行成效，共計派出灑水車74車次，進行各區88條重點路段灑水降溫；關懷獨居老人4485人次及街友286人次、實施長照中心個案訪視共204案，並於各區域LED燈及電子看板提醒民眾多補充水分。

市長朱立倫，呼籲應特別注意家中長者或嬰幼兒身處的環境，室內應維持良好通風，避免過於悶熱。市民朋友在外活動（工作）期間，應多補充水份與電解質，盡量避免高溫環境下曝曬，如感覺有身體不適時，可請求他人協助移動至陰涼處，亦可至鄰近超商、公共場所（如百貨公司、圖書館等）或相關政府機關（如區公所、消防隊、派出所等）等場所請求協助，必要時立即就醫或撥打119電話請求協助。

(中時)