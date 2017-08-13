共軍2架「運八」戰機再度繞台

國防部今(13)日表示，中共上午有運八型機二架由我南部防空識別區外，經巴士海峽向東北航行，執行遠海長航訓練，其中穿越宮古海域期間由兩架蘇三O戰機伴護飛行，再飛返原駐地。

國防部強調，國軍對共機活動，均能全程掌握並已經採取適切之應處作為，護衛國土安全，籲請國人安心。

(中時)