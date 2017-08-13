員工疑過勞死 全聨：將與家屬持續溝通
全聯福利中心在臺中工作10年的47歲的員工羅玉芬，5月1日疑似因過勞送醫，5月7日宣告不治。家屬今（13日）出面，認為羅女上班過勞加上太晚送醫導致死亡，指控全聯拖延不提供調閱監視器。
全聯表示，監視器都有提供勞檢單位，目前是雙方撫卹金未達成共識，將持續與家屬溝通，並發出聲明，全文如下：
一直以來，全聯對於全體同仁的身體狀況都很關注，每年都會對所有同仁提供優於法令的健檢，並備有14位資深護理師到店就健檢結果關懷同仁，雖提醒同仁注意身體狀況，仍不免發生此憾事，全聯深表惋惜。
全聯感念該同仁為公司努力奉獻10多年，故一直秉持最大的誠意與善意，誠摯的向同仁家屬表達慰問與關懷，雖然本案經勞檢後認定非職災，我們仍然持續努力向家屬表達願從優從寬辦理。然因與本案受委任律師無法就撫恤金達成共識，而事與願違，深感遺憾，所以全聯現階段不方便表達太多意見，我們不放棄與家屬持續溝通，期待雙方能圓滿處理。
(中時)
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