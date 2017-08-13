海青節創夢集市 國台辦國台辦龍明彪讚賞台青手作文創
第五屆海峽青年節系列活動「兩岸大學生領袖共話就業創業交流會暨台灣青年來榕實習就業簽約儀式」、「兩岸青年極限48小時微電影大賽」、「兩岸青年創夢集市」、「海峽青年福州峰會」、「兩岸青年攜手·同心聯歡晚會」等各類活動於12日在福州分別舉行。
兩岸大學生領袖與台灣企業家代表、在福州就業的台灣青年代表共同分享就業創業甘苦，四位創業達人傳授成功經驗；以及兩岸青年以「尋福記」為主題，用鏡頭捕捉福州的記憶，48小時內拍攝創意的微電影，兩岸青年極限48小時微電影大賽舉行頒獎儀式，獲獎的5部微電影在活動期間於青年交流營地一樓及微電影展館同步播放。
在101創業小鎮舉行的創業交流會與會嘉賓包括國台辦副主任龍明彪、福建省教育廳副廳長陳國龍、福建省台辦副主任宋志強、福州市副市長杭東等人。大陸國台辦副主任龍明彪致詞時則表示：「只要台灣同學到了大陸，就對大陸有真實、客觀的瞭解，大陸真誠的歡迎台灣同學來大陸就學、實習、工作、創業，目前台灣青年工作就業的環境跟大陸青年是相同的，雖面臨許多障礙，但有關單位會逐步將生活、法令等障礙消除，讓台青在大陸工作發展更順暢」。
此外，本屆海峽青年節還鼓勵兩岸青年通過微信等即時通訊軟體進行互動、交流，體驗無現金支付，感受便捷的生活方式。交流基地現場設有中國工商銀行為參會青年提供開戶作業，只要開戶成功即贈送100元人民幣，馬上可以體驗微信支付的便捷，台青體驗後直呼真的太方便了。
本屆海青節由中華全國青年聯合會、福建省青年聯合會、福州市政府共同舉辦，共有16家兩岸合作單位。此外12號晚上的「兩岸青年攜手·同心聯歡晚會」為海青節系列活動帶入最高潮，現場擠滿青春洋溢的兩岸青春學子，穿上相同T恤後在音樂、掌聲、笑聲中一起Hight翻天。
(中時)
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