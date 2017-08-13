卡在法規之間 Hostel適法性無人聞問

青年旅舍（Hostel）是近幾年新型態的旅館形式，沒有相關法規列管，若想要合法僅能依循《民宿管理辦法》或《旅館業管理規則》，但不少主打老屋的文青Hostel卻因建築、消防法規等難以「向上」符合旅館標準，但經營規模也已經超過民宿標準，適法性為何，政府部門仍未說清楚。

《民宿管理辦法》2001年頒布至今從未修改幾與現狀脫離，交通部官員坦言，不少業者就是在等就地合法，但現階段並沒有規劃修改相關法規或立法的打算，無異於形成業者與政府間的拉鋸戰。Hostel經營者則認為，一個床位500、600元幾乎已是極限，但登記成為合法旅館業，成本太高手續又繁瑣，選擇向民宿靠攏則是有並非家庭副業的問題，才有不少不合法的Hostel持續存在。

就算青年旅舍一間房可容納高達10人，與日租套房不盡相同，消防署署長陳文龍表示，依照交通部過去函釋，青年旅舍應與日租套房一樣，視其規模而定，如果超過民宿規模，就應該適用旅賓館業。台北市消防局副局長陳郁文指出，「沒辦法主動進去檢查」，因為日租套房屬觀傳局列管範圍，如果有查到違法，就會聯合消防單位一同前往，是站在配合的角色。

(中時)