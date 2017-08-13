李來希：反年改民眾已買世大運開幕票 蔡跑不掉

總統蔡英文10日南下高雄左營「國家運動訓練中心」為我代表團授旗，大批警力在世運大道周遭圍起層層拒馬阻隔反年改群眾。（中時資料照,王錦河攝）

總統蔡英文日前到各地下鄉行程，反年改團體如影隨行抗議，蔡曾多次更改或取消原定行程。全國公務人員協會理事長李來希表示，這周六世大運開幕典禮，反年改團體將「路過」，北部的民眾也買好門票，將進場拉布條表達訴求。他說這次與過去遍地開花的抗議不同，開幕典禮有觀眾、有選手，很難管制，「這次蔡英文跑不掉」。

總統蔡英文10日上午南下高雄左營「國家運動訓練中心」，為我代表團授旗、致贈加菜金，勉勵選手們全力以赴。而場外則有約200名反年金改革民眾集結抗議，高市警方為此出動數百名警力封鎖附近道路，以拒馬嚴陣以待，將抗議民眾隔開，蔡英文約停留30分鐘離去。

據《聯合新聞網》報導，蔡英文總統本周六將出席世大運開幕典禮，反年改30幾個自發性的團體將在世大運開幕典禮時「路過」。李來希說這次活動並非由他號召，多數都不是依法登記成立的團體，而是來自北中南東各地，看不慣蔡政府改革太離譜，臨時聚集的民眾，這些民眾多數是退休警察、退伍軍人。

李來希也表示，除了來自中南東地區的抗議民眾，會先在國父紀念館集合外，已有北部的民眾，買好世大運開幕典禮門票，將進場拉布條表達訴求，「蔡英文一定會看到」。

(中時電子報)