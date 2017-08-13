上原多香子外遇逼死尪 無限期停工4度鞠躬

上原多香子面對媒體4度低頭鞠躬。(圖／翻攝自日網)

前「SPEED」成員上原多香子，近日爆出外遇已婚男星阿部力，導致不育的丈夫TENN，在3年前不堪打擊自殺身亡，不倫醜聞讓她遭到抨擊，人氣跌到谷底，近日她為音樂劇演出，首次公開露面，但對於媒體問題都不發一語，並4度低頭鞠躬。

上原多香子近日為音樂劇演出，首次公開露面，她也為自己鬧出的醜聞，向全體工作人員鞠躬道歉，在台上又跳又唱的她，看起來沒有異樣，不過知情人士透露，她完成手頭上的舞台劇後，就沒有工作了，據悉，各大電視台也將她列入黑名單，有傳AV界已向她招手。

舞台劇結束後，上原多香子面對媒體有些不知所措，對於所有問題都不發一語，其間4度低頭鞠躬，之後就坐上車離開。

(中時電子報)