消費愛心強賣商品 萬華警方強力掃蕩
昨日下午2時30分許，在台北市西門町徒步區出現假藉愛心公益，強賣愛心商品的現象，萬華警分局漢中街派出所員警趕往處理，當場查獲17歲高姓少年， 並查扣小零錢包5個、愛心原子筆4支，全案詢後依違反社會秩序維護法，移送台北地檢署簡易庭裁定並擴大向上追查幕後不法集團。
日前媒體報導西門町街頭強賣愛心商品歪風再起，萬華分局長陳文智隨即召集偵查隊及轄區武昌所、漢中所組成專案小組加強查緝。
但因媒體曝光後，販售愛心筆集團也有警覺避風頭，數日未敢現身於西門町一帶，經專案小組多日埋伏，於昨日順利查獲高姓少年涉嫌強賣愛心商品，並於隨身包包查扣小零錢包、愛心原子筆等證物。
高姓少年表示，他曾遭推銷愛心商品並接受召募加入該販售集團，打工方式為每日上午前往台北火車站領取商品，聽從上線指示前往特定地區販售，每件商品售價199元，每販售1件，可從中獲利50元，高並坦言因擔心警方查緝，當天僅派遣他1人至西門町尋找特定族群強攬販售。
萬華分局呼籲，2017世界大學運動會期前，西門町為北市觀光重地，常有外國旅客慕名而來，為淨化市容以維本市國際形象，將針對假藉愛心名義強賣商品之不法集團，持續掃蕩，絕不寬待。
(中時)
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