教部：明年降低高中職班級人數 方案還在研擬
少子化造成學校招不足學生，該是時候降低班級人數了。教育部國教署長邱乾國今天表示，研擬明年降低公立高中職的班級人數、私立高中職則要降低班級人數或減班，不過相關方案還在研擬，之後也要再跟各縣市政府討論，目前無法對外公布。
教育部統計，今年全國高中職核定招收25.4萬人，但只有18.1萬人報名，缺額逾7.5萬人，最後因部分上榜者放棄，僅15.2萬人報到，總缺額逾10萬人，各校平均只招到6成學生。
台北市教育局8月9、10日舉辦公私立中等學校校長會議，教育局提出方案，為因應少子女化衝擊，明年公立高中職每班學生人數上限從36人降低至35人，私校從50人逐年調降至45人。
反觀教育部主管的國立高中職及其他直轄市立高中職，截至目前為止，其核定106學年度公立高中每班依舊是40人、公立高職每班38人，私立高中職每班50人！
全國教育產業總工會及全國高級中等學校教育產業工會今天發布新聞稿要求教育部及其他縣市比照辦理，邱乾國說，教育部確實有明年跟進的想法，但相關內容還要跟各縣市協商，也要聽聽學校的意見，需要再一段時間才會有比較明確的內容出爐。
邱乾國表示，為因應少子化衝擊，明年公立高中職要降低班級人數，私立高中職則是降低班級人數或減班，但至於要怎麼做，還要進一步討論。
(中時)
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