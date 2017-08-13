睡意聊天周興哲秒清醒 林心如靓曬素顏太美！

林心如巧遇周興哲，開心曬合照。（圖／取材自Ruby林心如臉書）

女神林心如因戲劇《十六個夏天》與許瑋甯、謝佳見、周興哲、鄒承恩建立好交情，日前在許瑋甯迎接33歲生日時，林心如曬出閨蜜美照慶生，近日林心如則是在飛機上巧遇周興哲，原本還很睏的她，與好友聊天後、睡意全失，同時，林心如也大方曬素顏，高顏值實在太美！

林心如與周興哲昨在飛機上巧遇，兩人也陸續在臉書發文，林心如透露，原本大家都有睡意，難得的巧遇讓兩人抓緊機會聊天，話匣子打開後「聊著聊著都醒了」，林心如不忘《十六個夏天》5人幫，並喊話：「真的該約一下了啦」，同時，林心如分享合照紀念，她大方曬素顏、搭肩周興哲，林心如頭戴棒球帽、領口掛墨鏡，打扮隨興有型，雖然素顏入鏡，林心如肌膚Q彈、氣色紅潤，亮麗依舊。

(中時電子報)