搶修任務提前達陣! 林全： 和平電廠明有望滿載發電
尼莎颱風吹倒花蓮和平電廠，經濟部昨天表示搶修任務提前達陣，行政院長林全今引用經濟部PO文，表示因和平電廠電塔及發電機組測試進度均提前，如果2號機併聯順利，明天有機會滿載發電。
經濟部昨日發文表示，和平電塔紅線今天順利完成併聯送電，白線也可望於今天下午逐漸併聯送電，搶修目標提前完成，同時也創造345kV鐡塔二回缐完成最快歷史紀錄。
行政院長林全今日也引用該PO文，指明天和平電廠有機會滿載發電，屆時可增加130萬瓩容量，有效紓解國內電力供應緊澀。
林全院長也感謝所有維修的人員:「不論是在烈日下搶修電塔或指揮調度電力的同仁，或配合節電的朋友們，這段時間，大家辛苦了。」
(中時電子報)
文章來源：林全臉書
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