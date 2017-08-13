美商務部：訪美中國客增15％ 平均消費居首

美國商務部在11日發布數據，2016年中國遊客到訪美國的人數增長15%。

美國商務部稱，2016年共有7560萬海外遊客到訪美國，總共消費了2447億美元。根據同時發布的美國前十大海外遊客市場數據來看，2016年中國、墨西哥、印度和南韓到訪美國的遊客人數和旅行支出都在上升。其中，中國的遊客人數近300萬，增長了15%，消費支出330億美元，上升了9%。

中國到訪美國的遊客數量已連續13年增長，且從2005年至今人數已經增長了十倍。目前，中國遊客數量已佔美國海外遊客總量的3.9%，排名第5。

同時，中國遊客在美旅行支出排名第一，2016年共消費了330億美元。十年前中國還排名第7。從2004年開始中國遊客在美消費平均每年增長24%，如今已佔據榜首，每天為美國經濟創造約9千萬美元。

(旺報)