6歲男童飯店走失 持一卡通自己搭高捷

6歲男童走失自己搭捷運，父母報警找到人，中山所副所長陳威宇抱抱，給他「惜惜」。(中山所提供)

台北孫男一家4口日前陪9歲兒子到高雄參加羽球賽，12日一早趁比賽結束留在高雄玩，6歲次子竟消失在飯店，向高巿警新興分局中山所報警後才得知小兒子自己拿著一卡通搭捷運，從美麗島站一路坐到衛武營站，經協尋由捷運公司發現，才平安找到人。

(中時)