中國工程院院士：九寨溝地震與三峽工程無關
大陸四川省九寨溝7.0級地震發生後，網上出現了一些臆測，並將此次地震與三峽大壩相聯繫。中國工程院院士陳厚群對此指出，三峽工程不可能引發九寨溝地震，兩者之間完全沒有構造上的任何聯繫。
陳厚群接受新華社採訪時介紹，九寨溝地震的震中位於岷江、塔藏、虎牙三個斷層帶附近，該地區本來就是地震多發區。這次地震是印支板塊向北擠壓導致川西北地塊擠出引起的。而三峽工程壩址及水庫區屬華南地震區的長江中下游地震帶，與引發九寨溝地震的斷裂不在同一個構造單元上。
此外，從九寨溝到三峽工程的直綫距離約700公里，其間分布著不透水性的地層，庫水與九寨溝地震的構造帶也不存在水力聯繫。
陳厚群表示，三峽工程在建庫以前就做了大量的論證工作，其中一項就是論證以後是否會引起水庫地震。三峽大壩壩址所在是穩定地塊，構造相當穩定。
(旺報)
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