空軍史上單一機種飛行時數破萬 朱偉民創記錄

朱偉民教官，空軍史上單一機種飛行時數破1萬小時。(軍聞社提供)

空軍史上單一機種飛行時數破1萬小時！空軍官校基本飛行訓練組的朱偉民教官，達成T-34教練機飛行時數迄今已經累積超過11,800小時， 堪稱是目前空軍航飛線上最資深的「飛行人瑞」。

只要他想飛，就會教他到最後一刻！空軍官校基本飛行訓練組IP老師朱偉民，T-34教練機飛行時數破萬，有個綽號叫「插管朱」。他說：「學員飛行能力不佳，快被淘汰了，需要進入『插管治療』的階段，就叫我帶飛看看，也許還有救」。

(中時)