護花心切 通緝犯載酒醉女 遭逮
基隆市1名58歲陳姓男子，2個月前因涉前詐欺成通緝犯，11日晚間接到40歲的女性好友來電，說因為在卡拉ok喝完酒無法騎車，希望陳來載他，陳男護花心切，頂著通緝犯的身分冒險去載，怎料因為女子的酒味過重，遭到攔查的員警起疑，經查後果然發現陳的身分，因此被逮。
基隆市四分局中華路分駐所長張畯盛於當天晚間，在中和路北二高架橋下進行擴大臨檢，陳男當時載著女性友人經過時，因為酒味過重，引起警方懷疑，經查下發現陳男是遭到新北市地檢署通緝的詐欺犯。
陳嫌遭逮後表示，因女性友人在卡拉OK喝完酒要回家，無法騎車才打給他請他載回家，他為了逞一時英雄，盡管知道自己遭到通緝，卻還是冒險答應，沒想到運氣太差竟剛好遇到警察臨檢。
一旁的女性友人也深感愧疚，表示是自己請他出來載她，才害他被警察抓，對此相當自責。警方也依通緝案將陳嫌逮捕歸案。
(中時)
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