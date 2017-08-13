夫妻泡溪水消暑 夫失足墜谷亡
台中市和平區一對林姓夫妻昨相約至裡冷溪泡水消暑，下午沿原路小徑回程時，63歲林男疑誤踩濕滑石頭，墜落6、7米深溪谷，林妻邊呼救，邊通報119 求救；警消獲報到場，將林男救起已無生命徵象，疑因後腦直接撞擊岩石，送醫急救仍宣告不治。
台中市消防局昨下午3時許接獲林妻報案指稱，其丈夫跌落裡冷溪谷，急需救援，立即出動4名警消及4名民間救難人員前往；救難隊員從同心橋上方600公尺邊坡下切，發現傷者倒臥在裡冷溪谷石堆中，已無生命徵象。
救護人員將林男拉至岸邊，現場施以CPR急救，仍無法恢復呼吸心跳，立即使用長背板擔架接力，將林男抬至產業道路，4時左右由救護車送東勢農民醫院急救。
院方指出，林男下午4時33分到院時無生命徵象，四肢無明顯外傷，經搶救約1個半小時，家屬同意放棄急救，於晚間6時15分宣告死亡。據了解，死者疑後腦直接撞擊溪床石頭，造成顱骨碎裂死亡，檢警今日將相驗釐清死因。
(中時)
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