酒駕男撞車龜縮　女友霸氣頂罪仍被識破

基隆地檢署日前偵結，分別依公共危險、偽造文書等罪嫌，將林男、陳女起訴。（張穎齊攝）

基隆市1名22歲林姓男子，今年4月間傍晚，於新北市汐止區1間KTV飲酒作樂，直到隔日凌晨載著21歲的陳姓女友一同回家，怎料行經基隆市七堵區時，與1台車發生擦撞，陳女因護男友心切，主動來出面頂替，但經員警調閱監視器查證後，發現肇始者是酒駕的陳男，分別依公共危險、偽造文書等罪嫌，將林男及陳女起訴。

檢警調查，林男當時喝了酒後，載著女友開到俊賢路及俊德街口時，因左轉不慎撞上直行的高姓駕駛車輛，造成雙方車輛車頭受損，林男見肇事責任傾向自己，便請女友來出面頂替，女友經訊後也主動撒謊稱「當時是我開車！」

當時警方對林男進行酒測值，發現高達0.44毫克，又看到陳女的反應起疑心，同時也在副駕駛座發現陳女的頭髮，經過抽絲剝繭調閱監視器紀錄，發現當時肇事的駕駛確實是陳男，經過第2次訊問下，情侶倆才如實坦承，警方立即將2人依法送辦。

經查後，基隆地檢署日前偵結，分別依公共危險、偽造文書等罪嫌，將林男、陳女起訴。

(中時)