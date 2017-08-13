高市六龜衛生所今落成啟用 民眾讚美漂亮像民宿
高雄市六龜衛生所新建大樓今(13)日舉辦剪綵啟用儀式，市府耗資4000萬元原地重建，不少民眾大讚衛生所設備齊全，外觀也很漂亮，美得就像民宿，且醫療設備齊全，醫師陣容也很堅強，其中牙科不僅邀來5位牙醫師，周一至周五天天排班看診，還設置一間血液透析室，由於過去六龜遇豪雨，總要撤離洗腎病患，以後不必再舟車勞頓，是病患一大福音。
舊的衛生所營運已使用35年，原有建物老舊結構損壞，尤其歷經莫拉克風災及甲仙大地震重創，更有如危樓，今功成身退，新衛生所於上午10時落成啟用，包括市長陳菊、議長康裕成等人共同剪綵。
六龜衛生所是一棟3層樓大樓，總樓地板面積360坪，全棟外觀採洗石子建築，民眾大讚美得像民宿；所長林鴻表示，目前一般科看診由他負責，另有眼科、牙科、復健科專科醫師進駐，以及配合榮總和阮綜合醫院巡迴醫療看診，守護在地居民健康。
(中時)
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