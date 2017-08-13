惜食愛地球 8年級生開創新北首家無包裝商店

無包裝商店Unpackaged.U的22歲店長周孟宣，盼透過改善民眾消費行為，為地球環境盡一分力。（譚宇哲攝）

店長周孟宣（右）與創業合夥人31歲的黃宗衍（左）對於在台創立無包裝商店的理念一拍即合。（譚宇哲攝）

店內販賣各式有機食材、生活清潔用品，訴求顧客自備容器購買。（譚宇哲攝）

無包裝商店在台灣方興未艾，新北市三重區7月底也出現全市首家無包裝商店「Unpackaged.U商店」，8年級店長周孟宣與為推廣惜食、愛地球理念，大學畢業即創業，透過與在地小農、優良商家合作，販賣各式有機食材、生活清潔用品，訴求顧客自備容器購買，為地球環境盡一分力。

Unpackaged.U商店（以下簡稱U商店）的22歲店長周孟宣過去就讀輔仁大學社會系，出身單親家庭的她，從國中開始即在家下廚為家人打理三餐，培養出對食材的講究，加上大學期間透過課程接觸在地小農，讓惜食、愛護環境的理念深深扎根心中。

去年7月，周孟宣與創業合夥人31歲的黃宗衍，透過網路媒體觀察到國外的無包裝商店發展已相當成熟，2人對於在台創立無包裝商店的理念一拍即合，黃宗衍更毅然放下物流代理公司行銷主管的高薪投入創業，2人從去年11月籌畫，在今年7月29日尼莎颱風的風雨飄搖中正式開幕。

走進U商店，映入眼簾的是玲瑯滿目的食材，除了黃豆、綠豆、西螺米、長米、各式果乾等常見的在地有機食材，也引入友善環境的「老鷹紅豆」和在地優良商家的生活清潔用品，全都可讓顧客自行散裝後「秤斤論兩」購買。

而每每顧客上門，周孟宣和黃宗衍更會細心介紹產品產地來源，除了讓顧客安心，也不忘熱心提醒每一位首次上門的客人「下次要記得帶容器來裝喔！」

周孟宣說，不同於國外的無包裝商店行之有年，在台灣經營這樣的商店面臨很大考驗，U商店開幕雖僅僅2周，透過每一次與顧客接觸，已能看到部分客人響應理念而改變消費習慣，用多少、買多少，並且自備容器，「這會是我們持續走下去的動力！」

(中時)