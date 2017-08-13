曾莞婷嘟嘴賣萌 小露半球深溝網友歪樓
「本土劇女神」曾莞婷外型亮麗、身材姣好，常透過臉書和粉絲分享生活點滴，昨（12日）她曬出日前去環球影城的玩耍照，戴上可愛髮箍萌翻眾人外，大家更眼尖發現女神小露雪乳，深邃事業線意外搶鏡。
曾莞婷昨有感而發在臉書寫下：「再大的餅大不過烙它的鍋，辦法總比困難多」，一番正能量發文激勵人心，尤其隨文附上她的美照，更令粉絲直呼療癒。
照片中，曾莞婷拿起小小兵髮箍戴在頭上，微微嘟嘴賣萌，相當俏皮，另外，她身穿白色低胸吊帶裙小露胸前深溝，更被網友大讚很有誠意，還有人歪樓留言「露出北半球」、「有溝耶，我看錯重點了」，釣出女神本人翻白眼親回「沒叫你看那裡」，意外成為討論亮點。
(中時電子報)
關鍵字：曾莞婷
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。