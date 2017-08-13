曾莞婷嘟嘴賣萌 小露半球深溝網友歪樓

曾莞婷常和粉絲分享日常生活點滴。（圖／中時資料照）

曾莞婷穿低胸裙賣萌，好身材相當搶鏡。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

「本土劇女神」曾莞婷外型亮麗、身材姣好，常透過臉書和粉絲分享生活點滴，昨（12日）她曬出日前去環球影城的玩耍照，戴上可愛髮箍萌翻眾人外，大家更眼尖發現女神小露雪乳，深邃事業線意外搶鏡。

曾莞婷昨有感而發在臉書寫下：「再大的餅大不過烙它的鍋，辦法總比困難多」，一番正能量發文激勵人心，尤其隨文附上她的美照，更令粉絲直呼療癒。

照片中，曾莞婷拿起小小兵髮箍戴在頭上，微微嘟嘴賣萌，相當俏皮，另外，她身穿白色低胸吊帶裙小露胸前深溝，更被網友大讚很有誠意，還有人歪樓留言「露出北半球」、「有溝耶，我看錯重點了」，釣出女神本人翻白眼親回「沒叫你看那裡」，意外成為討論亮點。

(中時電子報)