林佳龍出席美國國際童玩節，盼將台灣文化推向國際

台中市霧峰區光正國小受邀在美國國際童玩節演出，市長林佳龍親自出席推動台灣文化。（盧金足攝）

台中市霧峰區光正國小醒獅戰鼓演出，贏得滿堂彩。（盧金足攝）

「北加州台灣文化體育協會」在庫比蒂諾紀念公園舉辦美國國際童玩節，吸引很多民眾參加，有如一場嘉年華會。（盧金足攝）

第8屆美國國際童玩節今天（13日）在加州庫比蒂諾市舉行，台中市霧峰區光正國小受邀進行醒獅戰鼓演出，贏得滿堂彩。市長林佳龍表示，透過童玩節進行文化交流，不僅對孩子的成長很有幫助，將台灣文化推向國際，他也邀請庫比蒂諾市長Savita Vaidhyanathan明年到台中市，參加2018台中世界花博會。

「北加州台灣文化體育協會」在庫比蒂諾紀念公園舉辦美國國際童玩節，主題為「Imagination, Innovation,愛」，現場設有許多童玩攤位，並由不同國家的孩子帶來具有各國文化特色的精彩表演，吸引許多家長帶著孩子前往同樂，包括林佳龍、庫比蒂諾市長Savita Vaidhyanathan、台灣文化體育協會創始人洪順五等人均出席共襄盛舉。

林佳龍說，台中與庫比蒂諾市為友好城市，在這次童玩節活動中，台中市由霧峰光正國小帶來演出，透過孩子進行文化交流，不僅對孩子們的成長很有幫助，同時也能將台灣文化推向國際。

台中與庫比蒂諾市有多方面的合作，除派團參與國際童玩節，也進行教育交流，例如促成學校互訪，今年並推出國際教育跨國選修課程，率先試辦「美國科技文化」課程，期盼加深雙方合作關係。

庫比蒂諾市長Savita Vaidhyanathan表示，透過國際童玩節，縮短市與市、州與州、甚至國與國之間的距離，感謝林佳龍率團來訪，台中帶來的醒獅戰鼓表演相當精彩，讓她印象深刻，未來期待有更多合作交流機會。

為深化雙方友好關係，林佳龍邀請庫比蒂諾市長參加台中明年將舉辦的世界花卉博覽會，庫比蒂諾市長也保證有機會一定參加。

光正國小學生何秀鳳說，為了到美國表演，他們準備了一個半月，雖然上台時很緊張，但仍努力完成演出，期待能把台灣的藝術文化傳遞出去；另一名學生黃俊諺對來到美國表演感到很開心也很榮幸，這趟旅程的收穫就是能更加認識全世界的文化。

台中市政府教育局指出，美國國際童玩節由「北加州台灣文化體育協會」每年暑假在加州庫比蒂諾市紀念公園舉行，活動是由台灣文化體育協會創始人洪順五夫婦每年編列預算，動員近600名國際志工協助推動。

今年活動將設置130個攤位，並分為遊樂場、美食區、國際文化村、無人飛機專區、科學童玩村、兒童遊戲村等區塊，其中國際文化村包含越南、印度、墨西哥、以色列、義大利、南非、泰國等國，除了展示各國文物，也進行表演活動，並設計各種遊戲讓兒童參與。

(中時)