老翁騎機車與砂石車碰撞 當場慘死

南投市發生老翁騎機車與砂石車碰撞車禍，騎士當場死亡。(沈揮勝攝)

事故現場。(沈揮勝攝)

車毀人亡。(沈揮勝攝)

今(13)日上午，南投市發生機車與砂石車碰撞事故，73歲的黃姓騎士頭骨破裂當場死亡。警方立即封鎖事發地前方的東山路與中興路口，現場交通受阻約1個小時，事故發生原因，目前正透過路口監視影帶釐清中。

砂石車駕駛為62歲簡姓男子。他說，9點50分左右駕車行經東山路，要到附近工地卸貨時，行經事發地點遭機車側撞。

從監視錄影帶看，死者黃姓騎士行駛東山路疑似要左轉443巷，在路口未減速直接撞擊砂石車左後側，頭部碎裂慘死。

警方在事故發生後隨即在中興路、東山路口拉起封鎖線請民眾改道，近午排除，目前已調閱路口監視器畫面，初步釐清事故發生過程，詳細肇事原因待鑑定。

(中時)