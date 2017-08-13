豬哥亮百日追思會今晚登場 逾20藝人無酬演出
「萬秀豬王」豬哥亮今年5月15日辭世，6月20日安葬於基隆擁恆文創園區，為了紀念秀場天王的百日追思會，今（13）晚在擁恆地「立足星空」舉行「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」，豬哥亮的銅像預計在晚間6時揭幕，而追思音樂會則是在7時30分開始，由藝人賀一航及王彩樺主持。
擁恆文創園區表示，除座位區是憑卷入座外，現場採自由入場，今日下午3時起，於基隆火車站南站出口（舊站候車大廳）及八堵火車站設有大會免費接駁車。
現場也將有女兒謝金晶、吳克群、翁立友、荒山亮、蔡小虎、黃思婷等歌手接力演唱，另有林美秀、康康、白雲、楊繡惠、苗可麗、黃鐙輝、郭子乾、方駿等逾20位藝人至現場追思，均無酬演出，另外余天及李亞萍夫婦也將擔任壓軸演唱。
至於外界所好奇謝金燕是否會出席，豬哥亮長子謝順福於8月1日曾表示，「沒有管道可以聯絡到她，但畢竟是大家的爸爸，如果可以，希望她能來」。
(中時)
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