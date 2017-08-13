自行車友騎乘西濱快速公路 心肌梗塞亡
台中市44歲王姓男子今天上午與2名友人騎乘自行車從台中出發，打算到新竹南寮漁港一遊，約在10點多左右，行經台61線後龍段時，疑因心肌梗塞病發，騎乘到一半時摔倒在機慢車道的內側護欄，連假牙都摔出來，地上留下一條血痕，車友聽到摔車聲後，趕往查看並求救，警消獲報到場發現無呼吸心跳，經過AED電擊及CPR急救後，到院仍宣告不治，院方經抽血證實為心肌梗塞猝死。
同行的車友指出，王男體格健壯，平常都有在運動，包括登山、騎車、慢跑等，還有參加三鐵競賽，今天上午騎到後龍大概騎了70多公里，原定騎完單程後再搭車回台中，豈料路上發生意外。
警方獲報後也到場進行採證，發現王男疑似意識不清摔車時，也剛好撞到西濱快速道路的路標桿基座，所以地上殘留部分血跡，但根據醫院研判應屬心肌梗塞死亡。
(中時)
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