Line揪摩鐵性愛趴 警查獲未成年少女參與
台北市警信義分局10日下午獲報於新北市土城汽車旅館內，疑有未成年女子與他人正從事性交易，立即會同南港分局、永和分局員警共同前往查緝，經調閱訂房名冊及訪客名單，現場查獲林姓男子(42歲)涉嫌媒介呂姓、賴姓2名女子(16歲、33歲)與男客等共7名從事性交易，並查扣已使用過保險套11枚、性交易所得3萬6千元等證物，詢後分別移送新北地檢署偵辦及依法裁罰外，呂姓少女送安置。
警方調查，該性愛派對係由林嫌主動透過line聊天室，以「0810揪團運動」名義尋覓同好參加，宣稱提供各類速食、酒類等點心，並有正妹提供「S」性服務，男客無不蠢蠢欲動，經議價後參加者每一人頭費用為3小時、新台幣7000元整。
警方表示，當(10)日下午由林嫌開車載送2名女子至汽車旅館，等待男客陸續到場時，林嫌除免費先行「試車」，並律定男客交付現金時需統一保管手機才能進入，而正當在場人狂歡之際，見大批警力進入，均故作鎮定宣稱係朋友聚會。
不過，現場散落使用過的保險套與女子內衣、褲，不法行為不言可喻，現場經警方逐一縝密蒐證，性愛趴參與者均坦承犯行，詢後依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害風化、社會秩序維護法等移送地檢署偵辦。
信義分局為維護暑假期間青少年安全，呼籲民眾對於子女行蹤及交友狀況應能多加留意，如發現有可疑情事，並應即刻向警方報案或尋求協助，以期及時阻止各類不法犯罪情事發生，警察機關將秉持除惡務盡精神，加強掃蕩不法，以維護治安平穩及民眾安全。
(中時)
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