夫妻起口角 婦持水果刀自殘送醫

今天中午近1時，高市小港區一對夫妻在漢威街住家因故起口角，55歲涂姓妻子竟拿水果刀自殘，往自己的腹部刺一刀，當場鮮血直流倒地，林姓丈夫見狀急忙報警，送小港醫院搶救，所幸意識清楚，生命狀況穩定，警方還需進一步釐清案情。

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(中時)