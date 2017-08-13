女排亞錦賽》中華遭日橫掃 8強複賽吞第2敗

中華女排13日遭到日本直落三擊潰。(取自AVC官網)

中華隊13日在菲律賓馬尼拉舉行的亞洲女排錦標賽，遭到日本以25比19、25比16、25比20直落三橫掃，無奈吞下8強複賽第2敗(首敗是預賽保留成績)，14日上午10點將跟上屆冠軍中國大陸對決，期望能在8強複賽開胡。

無論14日兩岸女排大戰結果如何，都不會影響中華隊晉級8強交叉賽，且爭取準決賽門票機會，只是假如中華隊14日再輸，將以複賽F組第4身分，在8強交叉賽碰上E組第1球隊(可能是南韓或哈薩克)，贏球難度將會更大。

(中時電子報)