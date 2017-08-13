鐵皮屋美醜大PK！網友道出台灣市容慘輸京都關鍵

京都鐵皮屋充滿美感。(圖/翻攝Dcard)

台灣市容常被批評毫無美感。(圖/張謙俊攝）

一直以來，台灣的市容議題備受關注，四處亂蓋的鐵窗、鐵皮屋，更曾被網友點名為「市容殺手」。不過，鐵皮屋其實不該是破壞美觀的建物，京都的鐵皮屋就十分有設計感，網友Allen分析指出，台灣與日本鐵皮屋差異這麼大，關鍵是「美感教育」不普及。

網友Allen在《Dcard》發文表示，台灣的建築醜，要從戰後中華民國接手台灣說起，「當年眷村的結構都蓋的不是很好，甚至還用一堆有毒的石棉瓦，一堆軍人治理台灣的下場，就是造成美感教育不普及的原因」，濫發建築執照，猛蓋一堆毫無美感的水泥房子，就是當時寫照。

Allen幫鐵皮屋撇除負面印象，他說，鐵皮屋是施作快速、重量輕、防漏水性佳的建材，缺點大概只有容易熱，但台灣卻只在意便宜、快速，不經設計四處狂蓋。

反觀日本京都的鐵皮屋，因經過精心設計，完全沒有台灣鐵皮屋的雜亂感，而是富有當地風味的特色建築，Allen說，「從圖中我們可以看出京都人到底有多麼保護他們的都市景觀」。

(中時電子報)