藏身市中心！台北賞蓮荷美景5選 101大樓映水面好療癒
夏日豔陽下，正是觀荷消暑納涼的最佳時節。而在台北高樓林立的都會叢林裡，也隱身多處賞蓮美景，不僅能乘坐大王蓮拍美照之外，還可見仿如穿越時空的蓮園，以及101大樓相映照水面的療癒風景。
▶國父紀念館「荷花圓」 101大樓映水面
位於台北信義區的國父紀念館，其實是座結合適合戶外運動、休閒、藝文與知性活動的中山公園；其中公園西南側的翠湖，在湖中以圈圍方式種植荷花，數量雖然不多，但荷葉色澤鮮碧，且與台北101、國父紀念館倒影相互輝映，既夢幻又動人。
▶華山文創園區「池畔荷」 誘攝影愛好者捕捉
華山文創園區是藝文愛好者勝地，園區後方靠近中央藝文公園有一處雅緻荷花池，可見白色、粉紅色荷花綻開，微風輕拂荷葉，吸引眾多攝影愛好者清晨時就來此報到，捕捉佇立水面的荷花，頗有「菱葉縈波荷颭風，荷花深處小船通」異曲同工之妙。
▶雙溪公園當「大王」 一展輕功水上飄
台北士林雙溪公園近日舉辦大王蓮奇幻漂浮展覽，園區可見超過百株大王蓮，是全台單一地點株量最多景點；且活動也開放民眾免費體驗乘坐大王蓮，蓮葉面直徑寬達1到2公尺，可乘載約70到80公斤，第一批次開放200個名額網路報名當日即額滿。
▶植物園「荷花池」仿如穿越時空
距離總統府不遠處的植物園，林蔭茂密，是台北市重要綠色景點，更是台灣第一座植物園，歷史超過百餘年；園區佔地約8.2公頃，栽種植物種類超過2,000種，其中荷花池是著名景點之一，相襯國立歷史博物館紅牆綠瓦的古典建築，仿如有股穿越時空的意境。
▶訪故宮順遊荷花池 都市中的世外桃源
炎熱天氣到故宮吹冷氣、看展覽之外，位於台北故宮博物院旁的至德園公園，園區風格以中國園林為設計主軸，建造有古色古香涼亭迴廊，可供民眾休憩，亦或是能漫步池畔木棧道，欣賞隱身城市中的優靜世外桃源，細數綻開的紫、紅、粉、白色睡蓮。
(中時電子報)
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