朝鮮半島局勢緊張 南韓外長銷假返回崗位

南韓外交部官員13日表示，正在休假的外長康京準備提前返回工作崗位，14日將出席由副總理主持的經濟事務座談會。

康京和原計畫11日至16日在國內與家人渡假，但由於美國和北韓關係緊張，朝鮮半島安全形勢嚴峻，康京和決定提前返回工作崗位。另外，青瓦台國家安保室長鄭義溶也原計計畫本周休假，但最終取消計劃

(中時)