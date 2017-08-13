去看世大運 雨傘 自拍棒不能帶
2017臺北世界大學運動會將在下周六開跑，場館之一的國立體育大學游泳池練習場已率前啟用，桃園市警局龜山分局也在今日起開始進行世大運特勤，實施外圍車輛檢查，門禁安全檢查，鑑識中心場地內檢查、偵查隊便衣場內巡邏，安檢針對佩戴證件、攜帶物品等嚴格檢查。
警方表示，目前練習場只提供選手練習，禁止一般民眾使用，上午不少不知情的早泳民眾也被安檢人員管制在外，警方也提醒，禁止攜帶進入練習場的違禁物品，除了槍彈、化學物品、燃油、瓦斯、飛鏢、剪刀等危險物品外，民眾要特別注意的包括玻璃瓶、長柄雨傘、自拍棒、超過2公尺長的旗幟、專業錄攝影機和寵物。
若民眾要持飲料或水入內，也要進場後在安檢人員面前試用後才能進入，另外，帶有政治、種族歧視、宗教宣傳品、非世大運贊助（合作）廠商的營利物品以及非競賽項目的弓、球拍、球棒、球類、球桿和飛盤等物品也禁止攜帶入內，請民眾特別注意。
(中時)
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