世大運》倒數7天─「世界球王」柯秉逸領軍 中華隊拚首屆金牌
2017台北世大運開戰倒數7天，今年新增3個新競賽項目，撞球就是其中之一，儘管只是以「示範賽」之姿登場，獎牌不列入正式紀錄，仍舊相當有看頭，而過去台灣出過不少撞球好手，此次由柯秉逸領軍，要與各國好手一較高下。
撞球發展經過數百年，至今分為落袋撞球(比利)、彩色撞球(斯諾克)、四球撞球(開倫)、十六號球和美式九號球。這次世大運撞球列為試辦項目，選定以九號球競賽，分為男子組和女子組，各自在單打和雙打奮戰。
男子組部分，最具看頭的莫過於「柯氏兄弟」。「撞球王子」柯秉逸過去在國內戰功彪炳，2015年整年拿下10號球、9號球世錦賽及雙打世界盃冠軍，該年登上WPA世界花式撞球世界排名第1。儘管去年8月，一度被拉下馬，不過他隨後在全日本錦標賽和大陸CBSA杭州嘉興站封王，再度要回球王寶座。
除了柯秉逸，還有他的胞弟柯秉忠，加上許睿安和劉政杰，組成這次中華隊陣容。另女子組部分，雖聲勢沒男子組來得威風，不過魏子茜和「小精靈」郭思廷，還有「無敵妹」吳芷婷，都曾於安麗盃女子撞球賽展現身手，加上國內好手古正晴，陣容同樣不容小覷。
世大運於8月19日開幕，隔天就開始進行各項賽事，撞球項目則是在8月25到29日，於花博公園爭艷館開打，為期4天。單打於27日進行金牌戰，29日則是雙打金牌戰。
(中時電子報)
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