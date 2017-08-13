劍青檢改談人事 陳瑞仁勉說真話、提方案

法務部參事陳瑞仁。(蕭博文攝)

由檢察官自發組成的劍青檢改、刑事法研究會、台灣法學雜誌，今日舉行檢察人事興革研討會，聚焦檢察人事的一二審輪調、主任檢察官票選制度進行討論彙整方案。(蕭博文攝)

司改國是會議落幕，來自檢察官內部的改革力量持續進行。由檢察官自發組成的劍青檢改、刑事法研究會、台灣法學雜誌，今日舉行檢察人事興革研討會，聚焦檢察人事的一二審輪調、主任檢察官票選制度進行討論彙整方案。

研討會由台北地檢署檢察官江文君、陳宗元報告，政治大學教授楊雲驊、律師陳重言等人參與討論。

北檢檢察官林達主張，檢察機關應採取符合公平原則、激勵原則、淘汰原則的「全輪調制」；新北地檢署檢察官姜長志則提到，蔡鴻仁落馬事件帶給檢察界3道難題，包括主任檢察官是責任承擔還是禮物賞賜？外部干預的疑慮再起？內部權責衝突現形。

法務部參事陳瑞仁致詞時則期勉，由年輕檢察官組成的劍青檢改能夠有什麼講什麼，不要去包裝、講漂亮話，而且在場多數檢察官還沒面臨升任主任的階段，用純真的心想出來的辦法應該比較公平。

陳瑞仁說，檢察官生涯看過許多檢察官原本對升官沒有興趣，但一旦同期同學升任主任、檢察長，就會開始不平，「這就是人性！」提醒後進制度一定要從人性出發，而不是把人當聖人看。

針對檢察界倡議且獲司改國是會議決議的一二審檢察官交流，陳瑞仁提醒，這套制度的理論基礎、目的、正當性在哪？是解決人事升遷問題，還是有更高的理想？如何讓現在二審檢察官回到一審，不能只是一句話，要講得出一套辦法。

陳瑞仁提醒，這些二審檢察官回到一審後，該擺在哪個位置？做什麼事情？與一審檢察官完全無差別或有差別？是否會讓年輕檢察官不滿「這些老頭子薪水兩倍高，工作沒有我們一半多！」要如何設計是非常難的工作，而改革過程中可能吃掉一審人力，一審檢察官是否願意犧牲？

近日法務部完成一二審檢察官人事異動，桃園地檢署民選榜首蔡鴻仁落馬，在檢察界引發議論。陳瑞仁今日提到，只要法務部長有人事權，不管提名制度如何設計，部長一定有裁量權，蔡鴻仁事件如何在制度上反映出來，需要大家要思考。

陳瑞仁也說，在票選主任檢察官的制度中，存有價值衝突，包括主任檢察官、檢察長的意見是否要尊重？又該如何展現？以他30年檢察官生涯經驗，一名檢察官是否稱職，同事間與主任、檢察長的觀察因資訊不同、角度不同，如何權衡有待討論。

(中時)