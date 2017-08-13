感謝醫療團隊治胞姊 前立委蔡家福捐款100萬

蔡女的胞弟、前立委蔡家福為感謝肝病防治基金會教授許金川和台大醫療團隊，將姊姊成功從鬼門關前搶救回來，決定捐款100萬元。（葉書宏翻攝）

62歲蔡錦貴去年底家族旅遊時，突然胃痛嘔吐、一吐就是半小時，原以為是急性盲腸炎，返家後症狀卻不見緩解，就醫驚見左肝長了顆近10公分的腫瘤，且已破裂，「活命機率僅2成」，經手術救回一命，術後立志終生都要當志工、宣導保肝知識。

為了感謝救命之恩，蔡女開始在肝基會擔任志工「要當一輩子」，現逢人就提醒健檢的重要性，「不要像我，等到這麼嚴重才發現！」

蔡女的胞弟、前立委蔡家福為感謝肝病防治基金會教授許金川和台大醫療團隊，將姊姊成功從鬼門關前搶救回來，在基金會成立23周年慶活動中決定捐款100萬元。

蔡家福呼籲，民眾一起同心協力，讓基金會要興建台灣專屬肝病醫療醫院和國際級肝病研發中心的計畫能夠美夢成真。

(中時)