經濟學家：大陸金融去槓桿影響將持續3到5年

根據新華網報導，民生證券副總裁、民生金融智庫首席經濟學家管清友分析當下大陸宏觀經濟與金融監管政策等環境，認為最近一段時間以來，一些大公司在金融去槓桿當中處於慌亂的狀態，這顯示是企業戰略出了問題；他認為，本輪金融政策去槓桿的影響將持續3到5年。

(旺報)