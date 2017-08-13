陸出境旅客今年續增 總支出估2.3兆人民幣

根據英國《金融時報》近日報導，由該報旗下研究服務部門《投資參考》近期調查大陸出境旅客，指2017年大陸游客在出境旅游期間的總支出，將達到2.3兆元人民幣，比去年成長11.8%。

分析支出結構，大陸旅客在購物占整體支出的比例下滑最多，減少15.9%，同時住宿也減少5.8%、餐飲減少3.6%、娛樂也減少0.9%支出。

該調查也指出，超過61.8%的大陸受訪者在過去12個月曾出境2次或2次以上，比較去年的受訪者，僅有52.6%的人有同樣的出境次數，顯示大陸民眾出國變得更加頻繁，使得每位游客的平均出境次數，也從前年的1.76次爬升到1.89次。

(旺報)